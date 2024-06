Il primo gioco di Zelda con Zelda protagonista

La società giapponese di videogiochi Nintendo ha annunciato un nuovo gioco della famosissima saga di The Legend of Zelda, in cui per la prima volta in 38 anni la protagonista sarà la principessa Zelda, che da sempre dà il nome a tutti i giochi della serie. Il gioco si intitola The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, e uscirà il 26 settembre per la console Nintendo Switch. Fin dal primo gioco della saga di The Legend of Zelda (dal titolo omonimo) il protagonista era stato Link, un eroe che doveva sconfiggere vari mostri e affrontare diverse avventure per salvare Zelda, principessa erede al trono del regno immaginario di Hyrule. Pur essendo sempre al centro delle storie dei giochi, Zelda non ne era mai stata protagonista: in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, invece, sarà proprio Zelda a dover salvare Hyrule, dopo che alcuni strani squarci comparsi nel regno hanno fatto sparire parte della popolazione, compreso Link.

