Gli attraversamenti pedonali “anti pioggia” di Pompei in azione

Martedì pomeriggio un forte acquazzone ha colpito la zona degli scavi di Pompei, in Campania. Le strade del famosissimo parco archeologico si sono riempite d’acqua, ma per i visitatori non è stato un gran problema percorrerle, grazie ai particolari attraversamenti pedonali costruiti nell’antichità dagli abitanti della città. Sono semplicemente grandi massi posizionati all’altezza dei marciapiedi, ma permettono all’acqua di fluire per le strade e ai pedoni di camminare senza bagnarsi. Il direttore del parco archeologico, Gabriel Zuchtriegel, ha mostrato in un video come ancora oggi quegli attraversamenti siano utili.

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