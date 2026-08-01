La playlist di Spotify pubblicata da Pedro Sánchez

Sabato il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, che sta ricevendo molte critiche da diversi governi di destra e centrodestra europei per via della crisi migratoria a Ceuta, ha pubblicato una playlist con alcune delle sue canzoni preferite dell’anno. Sánchez ha presentato la playlist, intitolata «Verano 26» (Estate 26), con una storia su Instagram dai toni tranquilli, allegri e informali, in evidente contrasto con le tensioni degli ultimi giorni.

L’ha definita «abbastanza eclettica», e ha tenuto a consigliare in particolare tre delle 31 canzoni che la compongono: “El Baifo”, del rapper spagnolo Quevedo; “SS26” della cantante inglese Charli XCX, contenuta nel suo recente album Music, Fashion, Film; e “Tantas Cosas” di Melani, una cantautrice valenciana.

Ma nella playlist c’è un po’ di tutto, anche canzoni tratte da alcuni degli album di rock sperimentale più apprezzati usciti quest’anno, come Secret Love dei Dry Cleaning e PLAY ME di Kim Gordon, l’ex bassista dei Sonic Youth. La trovate qui: