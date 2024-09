La tavoletta con cui le persone cieche seguono dal vivo alcuni sport alle Paralimpiadi

All’edizione delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Parigi di quest’anno è stata data la possibilità alle persone cieche tra il pubblico dal vivo di chiedere un visual pad, una tavoletta sulla quale si può seguire, con il tatto, l’andamento delle partite di alcuni sport di squadra: basket, rugby e calcio alle Olimpiadi; goalball e blind football alle Paralimpiadi (due sport in cui anche giocatori e giocatrici in campo sono ciechi o ipovedenti). Sui visual pad ci sono le linee del campo in rilievo e una palla magnetica che si muove come fa la palla vera in tempo reale. La tavoletta, inoltre, vibra più volte quando viene segnato un gol (o un canestro, o una meta). Nel video qui sotto viene mostrato come funziona nel goalball, in cui si gioca tre contro tre e bisogna fare gol in porte molto larghe poste ai due lati del campo.

Per il momento quindi il visual pad si può usare solamente negli sport con la palla; chi l’ha utilizzato ne ha parlato generalmente molto bene. A queste Olimpiadi e Paralimpiadi era disponibile un numero limitato di tavolette, 45, quindi chi ne aveva bisogno doveva prenotarla quando comprava il biglietto. Per le persone ipovedenti invece il comitato organizzatore ha messo a disposizione dei visori attraverso cui possono zoommare sugli atleti e con cui possono scegliere di passare dall’azione in diretta alla copertura televisiva, scegliendo inquadrature specifiche per capire meglio cosa sta succedendo.