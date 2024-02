Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il suo sosia, un senatore del Delaware

Giovedì il cancelliere tedesco Olaf Scholz è arrivato negli Stati Uniti per incontrare il presidente Joe Biden e alcuni parlamentari, principalmente per chiedere maggiori aiuti militari per l’Ucraina. Ma ne ha approfittato anche per incontrare nuovamente Chris Coons, senatore Democratico del Delaware, negli Stati Uniti.

Da qualche anno i due infatti si sono accorti di essere piuttosto simili, o almeno sono molto convinti di esserlo. Il cancelliere ha scritto su X (Twitter) «fantastico incontrare di nuovo il mio sosia Chris Coons», mentre il senatore ha chiesto in tedesco «Wer ist wer?», cioè «chi è chi?» (Scholz è quello sulla destra).

La cosa va avanti almeno dal 2021, quando Scholz e Coons furono fotografati assieme all’ambasciata statunitense a Berlino. I due avevano fatto la stessa battuta quando si erano incontrati alla riunione del World Economic Forum di Davos nel 2023: Coons aveva scritto su Instagram di essere contento di incontrare «l’unica persona bella quanto me».

I’m glad we could meet with German counterparts to re-affirm our strong & enduring relationship. I especially enjoyed re-engaging with German Vice Chancellor Olaf Scholz to discuss our partnership in defeating the pandemic, fighting climate change, & advancing our shared values. pic.twitter.com/JLfip6NWBB

— Senator Chris Coons (@ChrisCoons) November 17, 2021