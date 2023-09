La foto del cancelliere tedesco Olaf Scholz con una benda sull’occhio dopo essere caduto mentre faceva jogging

Sabato sera alla Mostra del Cinema di Venezia è stato presentato Maestro, un film prodotto da Netflix e diretto e interpretato da Bradley Cooper, sulla storia d’amore tra il celebre compositore newyorkese Leonard Bernstein (che scrisse, tra le altre cose, il musical West Side Story) e la moglie e attrice Felicia Montealegre, morti rispettivamente nel 1990 e nel 1978. Dopo la proiezione in sala c’è stata una standing ovation del pubblico e con la colonna sonora di sottofondo i tre figli dei due, Jamie, Alexander e Nina Bernstein, hanno cominciato a muoversi a tempo imitando il modo in cui il padre si muoveva quando dirigeva l’orchestra.

Leonard Bernstein’s children Jamie, Alex and Nina do their best impressions of their father’s conducting style during the standing ovation for #Maestro at Venice. pic.twitter.com/wuLJtK2mtb — Variety (@Variety) September 2, 2023

Il caporedattore della rivista di cinema Variety Ramin Setoodeh ha scritto su Twitter di non aver mai visto una standing ovation come quella per Maestro, e che «alla premiere non c’era un solo occhio asciutto nella stanza».