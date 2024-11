Il criticato nuovo logo della Jaguar

Martedì l’azienda automobilistica inglese Jaguar ha annunciato il proprio nuovo logo e ha pubblicato un breve spot pubblicitario per promuoverlo: nei giorni seguenti entrambi sono stati piuttosto discussi, e perlopiù criticati. Il logo consiste nel nome dell’azienda scritto in stampatello minuscolo, a parte la “G”, la “U” e la “J” iniziale che sono scritte in maiuscolo: molti hanno trovato fastidiosa l’incoerenza della scritta (quello precedente era invece tutto in maiuscolo, e con linee meno ondulate). Le lettere in maiuscolo potrebbe sottolineare la differenza fra la pronuncia in inglese britannico del nome del marchio, in cui la U ha una pronuncia più marcata, rispetto a quella in inglese statunitense, simile a quella italiana.

Anche il breve video pubblicato per presentare il logo ha ricevuto diversi commenti negativi, principalmente perché non vi compare alcun riferimento alle automobili. Alcuni poi hanno trovato un elemento di incoerenza anche nel video, dato che mostra alcuni slogan che puntano sulla creatività e sull’innovazione («cancella l’ordinario» e «non copiare nulla», fra gli altri), nonostante il logo alla fine non sia stato percepito come particolarmente originale né innovativo. Il cambio del logo serve a preparare la distribuzione sul mercato della nuova linea di auto elettriche della Jaguar, prevista per il 2026.

