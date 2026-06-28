Il nuovo inno dance della Lega

La Lega ha presentato il suo nuovo inno: si intitola L’Italia che ci Lega ed è stata scritta dagli Shampoo!, che online si presentano come un duo di musica demenziale. La canzone era stata pubblicata su YouTube il 26 giugno ma è stata riprodotta per la prima volta in un evento ufficiale domenica, durante il raduno dei giovani della Lega a Milano Marittima, in Emilia-Romagna.

Il testo riprende i principali slogan della retorica nazionalista del partito: “difesa dei confini e dell’identità”, “più sicurezza in ogni città”, “nessun accesso senza permesso” e così via. Ha un ritmo dance e un ritornello molto orecchiabile: più che un inno di partito, sembra voler imitare la struttura tipica dei tormentoni estivi.

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