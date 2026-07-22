Dopo 10 anni hanno raddrizzato la mano di Ryan Gosling nella locandina di “La La Land”

Da 10 anni Ryan Gosling è ossessionato da un piccolo ma fondamentale dettaglio della locandina di La La Land, il musical di Hollywood di successo in cui Gosling balla e canta con Emma Stone. In particolare, lo ha sempre infastidito la posizione delle dita della sua mano nella foto: sono leggermente inclinate verso il basso, a differenza di quelle di Stone che puntano verso l’alto. Negli anni l’attore ha sempre commentato ironicamente questa sua sensazione di fastidio: «Ha proprio smorzato l’entusiasmo. Io la chiamo La La Hand» aveva detto nel 2024 al Wall Street Journal Magazine.

Col tempo anche i fan più affezionati del musical avevano cominciato a prendere in giro Gosling per la sua ossessione per quella foto, e l’attore aveva chiesto più volte a Lionsgate, il produttore di La La Land, di fare qualcosa al riguardo.

In occasione del decimo anniversario del film, il desiderio di Gosling è stato esaudito: è stata pubblicata una nuova versione della locandina, e adesso le dita della sua mano sono inclinate come quelle di Emma Stone, e le due mani sono perfettamente simmetriche.

In occasione dell’anniversario è stato pubblicato anche un nuovo trailer, e il film sarà proiettato il 16 agosto in alcuni cinema negli Stati Uniti.