L’insegna fuori dallo Studio Ovale che sembra quella di una location per matrimoni

Da qualche giorno sul muro esterno dello Studio Ovale, l’ufficio presidenziale della Casa Bianca a Washington, negli Stati Uniti, sono stati appesi dei cartelli bianchi con la scritta in oro “The Oval Office” (lo Studio Ovale, appunto), con un carattere che ricorda un po’ quello usato per le location dei matrimoni. L’insegna non è passata inosservata, e sui social media sono circolate varie critiche.

Tra gli altri il governatore della California Gavin Newsom, che da alcuni mesi si oppone al presidente Donald Trump adottando uno stile comunicativo molto simile al suo, ha pubblicato un’immagine in cui la scritta originale è stata sostituita con «Live, laugh, LOSE» (vivi, ridi, PERDI).

Quest’insegna un po’ casalinga e un po’ kitsch è solo l’ultima novità introdotta da Trump alla Casa Bianca, che da quando è tornato per il suo secondo mandato ha modificato le decorazioni degli ambienti interni (come è prassi quando c’è un nuovo presidente) e ha avviato grandi lavori edilizi per cambiare alcuni locali, imponendo al tempo stesso uno stile molto personale.

Per esempio Trump ha riempito di oro lo Studio Ovale, addobbandolo con coppe, cornici e ornamenti: lo stile sfarzoso scelto da Trump è in netto contrasto con quello più sobrio del predecessore Joe Biden. L’apprezzamento di Trump per l’oro non è una cosa recente: il suo attico nella Trump Tower di New York, dove viveva prima di trasferirsi in Florida, era notoriamente pieno di arredi e rifiniture dorate per emulare lo stile della reggia di Versailles. Trump ha poi fatto installare una “Presidential Walk of Fame”, una serie di cornici dorate con i ritratti in bianco e nero dei presidenti degli Stati Uniti, nella quale però il ritratto di Biden è stato volontariamente sostituito con l’immagine di un’autopenna (un macchinario simile a una stampante che riproduce attraverso un braccio meccanico la firma di una persona) per attaccarlo politicamente.

Trump ha inoltre fatto ricoprire di cemento il Rose Garden, un giardino della Casa Bianca vicino allo Studio Ovale, per installarci tavolini e ombrelloni, e di recente ha fatto abbattere una facciata dell’ala orientale per costruire una sala per ricevimenti, in un’operazione che è costata circa 250 milioni di dollari.