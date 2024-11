Ha infine nevicato sul Monte Fuji, più di un mese in ritardo rispetto alla media degli ultimi 130 anni

Mercoledì 6 novembre ha infine nevicato sul Monte Fuji. Negli ultimi dieci giorni si era parlato dell’assenza di neve in cima alla più alta e celebre montagna del Giappone perché secondo i dati dell’Agenzia meteorologica del paese non era mai successo in 130 anni che non fosse ancora imbiancata così avanti nel corso dell’anno. In media la sommità del vulcano (il cui nome si pronuncia “Fugi”) comincia a essere innevata il 2 ottobre. Negli ultimi 130 anni, prima del 2024, il giorno più tardivo in cui il Fuji aveva avuto la cima innevata era stato il 26 ottobre, data della prima neve sia nel 1955 che nel 2016. La prolungata assenza di neve di quest’anno è dovuta alle temperature particolarmente alte registrate ultimamente in Giappone, dove quest’estate è stata la più calda di sempre insieme a quella del 2023.