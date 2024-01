Il video dell’ultimo nascondiglio di Matteo Messina Denaro

Mercoledì il TG1 ha pubblicato in esclusiva un video che mostra per la prima volta l’ultimo nascondiglio dove aveva vissuto Matteo Messina Denaro, il capo di Cosa Nostra morto lo scorso 25 settembre, prima che venisse arrestato dopo 30 anni di latitanza circa un anno fa.

Il nascondiglio si trova a Campobello di Mazara, un piccolo paese in provincia di Trapani, dove si ritiene che Messina Denaro avesse trascorso diverso tempo nel 2023 (nei giorni seguenti all’arresto erano stati trovati altri nascondigli, sempre e a Campobello di Mazara). È un appartamento di 60 metri quadrati al piano terra di una palazzina a due piani in vicolo San Vito 10 (ex via CB 31).

Nel servizio del TG1, realizzato dal giornalista Giacinto Pinto, diverse stanze dell’appartamento vengono mostrate dal colonnello Lucio Arcidiacono del Ros, il reparto investigativo dei Carabinieri, che aveva guidato l’operazione che aveva portato all’arresto di Messina Denaro. Si vedono una cucina con un vano nascosto in cui Messina Denaro teneva una pistola revolver, un salone con divano e tv, e un guardaroba in cui sono stati trovati diversi quadri (tra cui uno con un’immagine dell’attore Joaquin Phoenix nel film Joker, e altri due con Marlon Brando e Al Pacino nel Padrino).