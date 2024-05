Il grande monumento del periodo sovietico smantellato a Kiev

Martedì 30 aprile a Kiev, in Ucraina, è iniziato lo smantellamento di un monumento che fa parte dell’”Arco della libertà del popolo ucraino”, risalente all’epoca sovietica e noto in precedenza come “Arco dell’amicizia dei popoli”.

Una parte in bronzo del monumento era già stata smantellata nell’aprile del 2022 in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Dopo l’intervento era rimasta una seconda composizione scultorea in granito rosso, più elaborata da smantellare.

Il complesso monumentale era stato costruito all’inizio degli anni Ottanta e in origine comprendeva un grande arco con un diametro di 50 metri realizzato in titanio, una parte in bronzo con statue che raffiguravano un lavoratore russo e uno ucraino intenti a sostenere una stella e un complesso scultoreo in granito rosso, in ricordo del trattato di Perejaslav del 1654 che aveva legato l’Ucraina al controllo della Russia.

Il monumento rimosso martedì ha comunque un importante valore storico e non sarà quindi distrutto, ma conservato in uno dei musei di Kiev.

Al momento non ci sono invece informazioni sull’arco, che già in passato aveva subito alcune modifiche. In occasione dell’Eurovision del 2017, era stato temporaneamente dipinto con i colori dell’arcobaleno e rinominato “Arco della diversità”.