Le monete celebrative dedicate a George Michael

Da lunedì mattina è in vendita una moneta commemorativa che ricorda il cantante e cantautore George Michael, tra le popstar di maggior successo negli anni Ottanta e Novanta, morto il 25 dicembre del 2016 a 53 anni. La moneta è stata coniata con l’autorizzazione degli eredi del cantante dalla Royal Mint, la zecca del Regno Unito, e ce ne sono di diversi pesi e finiture: celebra il fatto che “Last Christmas”, una delle canzoni più famose di Michael e dei suoi Wham!, abbia raggiunto il primo posto nelle classifiche del Regno Unito 39 anni dopo la sua uscita, ha spiegato in un comunicato la Royal Mint.

