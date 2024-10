Il microfono di Trump ha smesso di funzionare per 20 minuti durante un comizio

Venerdì durante un comizio a Detroit, in Michigan, il microfono del candidato Repubblicano alla presidenza Donald Trump ha smesso di funzionare. Il guasto è durato oltre venti minuti, in cui Trump è rimasto sul palco e ha dovuto attendere che il problema fosse risolto per ricominciare a parlare.

Per tutta la durata dell’interruzione non ha funzionato nemmeno la trasmissione della musica, mentre la folla ha continuato a rumoreggiare.

Trump è apparso molto infastidito e quando infine il microfono ha ricominciato a funzionare ha detto: «Quello che succederà adesso è che non pagherò il conto alla stupida azienda che ci ha affittato questa merda».