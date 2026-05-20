Meloni continua a scherzare con Narendra Modi sulla teoria secondo cui avrebbero una relazione

Martedì sera la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è incontrata a Roma con il primo ministro indiano Narendra Modi, in visita ufficiale in Italia. Meloni ha pubblicato sui social un video in cui mostrano ridacchiando un regalo portato da Modi: una confezione di caramelle mou di marca Melody. Il motivo del regalo, e dell’ilarità dei due leader, è che il nome delle caramelle richiama quello dato dagli utenti di internet alla presunta relazione romantica fra loro due, cioè «Melodi», per l’unione dei loro cognomi. In rete si trovano vari montaggi che li ritraggono più o meno scherzosamente come una coppia di innamorati.

In effetti durante alcuni dei momenti in cui sono assieme fra i due sembra esserci una certa intesa. La prima volta in cui la cosa venne notata fu nel 2023 quando l’India ospitò il G20 e una loro stretta di mano sembrò particolarmente calorosa. Nel tempo si sono susseguiti diversi momenti simili: anche durante la visita di martedì Modi ha pubblicato delle foto in cui guardano assieme il tramonto su Roma e Meloni ha postato un selfie scattato durante una visita notturna del Colosseo, in cui sembra che l’intimità fra i due sia maggiore di quella che si instaura solitamente fra i leader durante i viaggi ufficiali.

Spesso durante le visite ufficiali e i suoi incontri all’estero Meloni si fa notare dal pubblico internazionale per la sua mimica ed espressività. Meloni è single da quando si è lasciata con il conduttore televisivo Andrea Giambruno, mentre Modi legalmente è sposato da quando aveva 18 anni ma non ha mai avuto un reale rapporto con la moglie, visto che il suo era stato un matrimonio combinato impostogli dalla famiglia. L’intesa fra Meloni e Modi non è solo personale, ma anche politica: entrambi nei rispettivi paesi sono leader populisti di destra che promuovono una retorica nazionalista.