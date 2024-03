Le foto delle facce che ha fatto Giorgia Meloni alla Camera

Mercoledì la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è andata alla Camera dei deputati in vista del prossimo Consiglio Europeo, la riunione dei capi di Stato e di governo dei paesi dell’Unione Europea, che si terrà giovedì e venerdì. Com’è consuetudine prima di eventi del genere, Meloni è andata in parlamento per informare i deputati della linea che intende tenere l’Italia durante la riunione: il discorso lo ha pronunciato in Senato, mentre alla Camera ha semplicemente risposto alle repliche dei deputati. Ma più dei contenuti del dibattito si sono fatte notare – almeno dai fotografi – le facce particolarmente espressive e i gesti plateali con cui Meloni ha reagito agli interventi dell’opposizione.

Pur essendo un’oratrice abile e talvolta istrionica, le pose e gli atteggiamenti di oggi sono stati insoliti anche per lei.

Metteva di continuo le mani sulla faccia oppure allargava le braccia in segno di sconforto, faceva smorfie di ogni genere per ostentare le emozioni più varie e poi se la rideva a turno coi ministri seduti vicino a lei: Matteo Salvini, Guido Crosetto e Francesco Lollobrigida.

Probabilmente le reazioni un po’ scomposte c’entrano anche col fatto che alla Camera ci sono Elly Schlein e Giuseppe Conte, i leader dei due principali partiti di opposizione (cioè Partito Democratico e Movimento 5 Stelle), entrambi intervenuti durante la seduta: mentre parlava Conte, a un certo punto, Meloni si è messa la testa sotto la giacca, come per indicare di non voler sentire o di vergognarsi per quello che stava dicendo. L’intervento di Conte è stato uno dei più critici verso Meloni.