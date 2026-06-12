Meloni ha preso in giro Conte per un suo video sui social

Venerdì pomeriggio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ripreso con tono critico un video postato poco prima sui profili social del deputato e presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, nel quale si dà l’impressione di un confronto diretto fra i due che però in realtà non è mai avvenuto.

Il video mostra alcuni stralci dell’intervento di giovedì di Conte alla Camera dei Deputati. Nel video Conte si rivolge direttamente a Meloni, accusandola di varie questioni, dal rincaro della benzina ai ritardi sul progetto del ponte sullo Stretto.

Sulla sinistra del video è stata montata quella che sembra la reazione di Meloni alle parole di Conte, mentre ascolta il discorso sempre dall’aula. Tuttavia Meloni in quel momento non era presente in parlamento, ma si trovava al Quirinale, sede della presidenza della Repubblica. Le immagini sono state quindi prese da un altro momento. Giovedì sul profilo di Conte era stato pubblicato un video realizzato con le stesse modalità, a cui la presidente del Consiglio non aveva risposto.

Meloni ha criticato Conte per quella che ha definito una «mistificazione della realtà» e una «fake news». Conte ha risposto poco dopo ammettendo di aver usato immagini vecchie, ma sostenendo che il montaggio fosse legittimo perché «è servito a “contestualizzare”» l’intervento e «precisare che quelle domande e richieste di chiarimenti erano rivolte» a Meloni.