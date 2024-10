Anche il Giubileo avrà una mascotte, in stile manga

Lunedì è stata presentata la mascotte del Giubileo, l’anno santo della Chiesa cattolica che il Papa convoca periodicamente dal 1300 e che inizierà a dicembre. Si chiama Luce, che il portale di informazione ufficiale Vatican News descrive come «una bimba pellegrina realizzata con l’estetica dei manga». Il disegno della bambina ha «gli stivali infangati dal cammino» e il riflesso nei suoi occhi ha la forma di una conchiglia, il simbolo del Cammino di Santiago.

I manga sono i fumetti giapponesi, in cui tipicamente i personaggi sono disegnati con lineamenti semplici, occhi grandi e spesso capelli colorati. La scelta di questo stile, molto lontano dalla lunga tradizione dell’arte cristiana, non è dovuta solo alla sua grande popolarità, ma anche al fatto che Luce sarà la mascotte del Vaticano all’esposizione universale del 2025 a Osaka, in Giappone.

