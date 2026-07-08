Le contestazioni contro la manifestazione del “campo largo” a Napoli

Mercoledì a Napoli un gruppo di attivisti del movimento di sinistra Potere al popolo ha contestato la prima manifestazione del cosiddetto “campo largo”, l’alleanza fra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra.

Mentre parlava Roberto Fico, ex presidente della Camera del Movimento 5 Stelle, qualche decina di attivisti con le bandiere di Potere al popolo è entrata in piazza e ha iniziato a protestare intonando cori contro ai leader sul palco. Giuseppe Conte dei 5 Stelle ha inizialmente risposto loro dal palco, ma dopo che sono iniziati alcuni scontri fra i sostenitori dei partiti della manifestazione e quelli di Potere al Popolo, i leader sono dovuti scendere nella piazza per fare da mediatori. La situazione si è risolta dopo pochi minuti, con gli attivisti che si sono allontanati.

Il campo largo è una coalizione ancora poco definita, anche se sembra intenzionato a presentarsi come fronte unito del centrosinistra alle elezioni politiche del 2027. In questo caso però le contestazioni sono arrivate da sinistra, mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso solidarietà con un post sui social.

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