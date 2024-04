L’immagine di una mandibola di ominine scoperta per caso in un pavimento di travertino

Un utente ha recentemente condiviso su Reddit la fotografia di una porzione di pavimento in travertino che sembra contenere una sezione trasversale di una mandibola umana, inclusi alcuni denti. Contattato dal Washington Post, l’utente ha detto di essere un dentista specializzato in implantologia e che spesso vede immagini di questo tipo esaminando le TAC dei pazienti. Ha detto di aver notato la mandibola durante una visita a casa dei suoi genitori, ristrutturata da poco, ma per tutelare la loro privacy si è limitato a dire che si trova in Europa.

Diversi giornali e siti di news hanno ripreso la fotografia, definendo verosimile l’ipotesi che la mandibola incastonata nella lastra di travertino sia appartenuta a un ominine (con ominini si indicano le specie più vicine agli esseri umani moderni). Il travertino è un tipo di roccia calcarea utilizzato in edilizia, che si forma tipicamente per precipitazione del carbonato di calcio da acque di origine carsica. La lastra in questione proviene nello specifico da una cava a Denizli, una città della Turchia occidentale vicina al lago Acigol.

Si presume che il travertino proveniente dalla cava di Denizli si sia formato tra 0,7 e 1,8 milioni di anni fa, ha scritto lo Smithsonian, aggiungendo che durante i processi di solidificazione in strati il travertino può «intrappolare» tutto ciò che cade al suo interno (foglie, piume e anche animali morti).

Per quanto insolite, scoperte di questo tipo non sono rarissime, ha detto alla rivista Architectural Digest Andrew Leier, geologo della University of South Carolina e direttore della divisione di geologia sedimentaria della Geological Society of America. Ovunque ci siano lastre di travertino, secondo Leier, esiste la possibilità di trovare anche fossili.

Il dentista è stato contattato da un gruppo internazionale di ricercatori e ricercatrici, che proverà a rimuovere la lastra per studiarla e datare con precisione la mandibola, ha scritto l’Atlantic. Il gruppo ha anche parlato con l’azienda che ha venduto il travertino ai genitori dell’utente, con l’obiettivo di cercare ulteriori resti fossili in altri pezzi di travertino della stessa cava.