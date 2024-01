Il video del portiere del Milan Mike Maignan che lascia il campo per gli insulti razzisti di alcuni tifosi dell’Udinese

Sabato sera la partita del campionato di calcio di Serie A tra Udinese e Milan è stata sospesa per 5 minuti per via degli insulti razzisti che alcuni tifosi dell’Udinese avevano rivolto al portiere del Milan Mike Maignan.

La sospensione è avvenuta al minuto 33 quando Maignan – portiere francese di 28 anni che gioca al Milan dal 2021 – ha lasciato il campo dopo che dalla curva dell’Udinese un gruppo di tifosi aveva intonato corri razzisti nei suoi confronti (gli avevano gridato “monkey”, che vuol dire “scimmia” in inglese). I primi cori erano iniziati già nei primi minuti della partita, e Maignan se n’era lamentato con l’arbitro Fabio Maresca. Lo speaker dello stadio di Udine aveva letto un messaggio di avvertimento per cercare di far terminare i cori, che però erano continuati.

Dopo gli ennesimi cori Maignan ha quindi deciso di lasciare il campo ed è tornato negli spogliatoi, seguito da tutti i suoi compagni di squadra. Dopo cinque minuti di discussione tra Maignan, i dirigenti di Milan e Udinese e Maresca, la partita è ricominciata, e si è conclusa 3 a 2 per il Milan. Il questore di Udine, Alfredo D’Agostino, ha fatto sapere che sono già in corso le indagini per individuare gli autori dei cori razzisti.