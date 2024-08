Sabato sera il management e la casa discografica della cantante canadese Céline Dion hanno preso le distanze dall’utilizzo da parte del comitato elettorale di Donald Trump della nota canzone My Heart Will Go On, colonna sonora del film Titanic, durante un comizio in Montana. Trump è il candidato del Partito Repubblicano alle elezioni presidenziali statunitensi del prossimo 5 novembre.

«L’uso [della canzone] non è autorizzato in alcun modo e Céline Dion non sostiene questo e nessun altro utilizzo simile», si legge in un breve comunicato diffuso da Dion sui social. Il testo si conclude poi con una battuta: «Ma davvero, proprio quella canzone?». Probabilmente è un riferimento al fatto che le cose con il Titanic non andarono per nulla bene, e che per la campagna elettorale di Trump non è di ottimo auspicio utilizzare la colonna sonora di un film su un disastro, specialmente ora che è in difficoltà e che la sua avversaria, la candidata per i Democratici Kamala Harris, sta invece ottenendo buoni risultati. Per ora il comitato elettorale di Trump non ha chiarito perché sia stata usata la canzone.

Questo è un video fatto venerdì al comizio in Montana durante il quale è stata usata la canzone: