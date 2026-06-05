Lo spettacolare spot della Nike per i Mondiali di calcio, con alcuni dei migliori calciatori al mondo (e non solo)

Come da tradizione, pochi giorni prima dei Mondiali di calcio la Nike ha pubblicato un lungo e scenografico spot, con protagonisti tutti i principali calciatori (e non solo) che usano il marchio di abbigliamento come sponsor tecnico. Si intitola Rip the script (che in inglese vuol dire “Straccia il copione”), ci sono tra gli altri Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior ed Erling Haaland, ma anche i camei degli ex calciatori Zlatan Ibrahimovic ed Eric Cantona, e di personalità dello spettacolo come Travis Scott, Kim Kardashian e Channing Tatum, ed è decisamente riuscito.

Un mese fa Adidas aveva pubblicato il suo, pure quello molto spettacolare, con protagonisti Lionel Messi, Jude Bellingham, Lamine Yamal e l’attore Timothée Chalamet.