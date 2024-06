Il giro in limousine di Kim Jong Un e Vladimir Putin

Durante i viaggi diplomatici è normale che i leader alternino alle attività diplomatiche momenti più di svago. Durante la sua recente visita ufficiale in Corea del Nord il presidente russo Vladimir Putin si è quindi scambiato regali con il dittatore nordcoreano Kim Jong Un, e insieme hanno dato da mangiare a dei cavalli: ma il momento più ripreso sui social media nelle ultime ore è stato il giro in limousine fatto dai due leader autoritari.

Le immagini diffuse dalla televisione di stato nordcoreana mostrano i due chiacchierare mentre si alternano alla guida. Nel video non si sente la loro voce, ma è possibile che si siano parlati in tedesco, che conoscono entrambi: Putin l’ha studiato a scuola e ha lavorato per alcuni anni in Germania, mentre Kim l’ha imparato quando studiava in Svizzera.

Un dettaglio particolarmente buffo è che Kim sembra aver messo un pacchetto di sigarette in quello che ha tutta l’aria di essere un supporto per un telefono, nello spazio fra i sedili davanti (a differenza di Putin il dittatore nordcoreano è un noto fumatore).

La limousine, del marchio russo Aurus, è stata regalata a Kim Jong Un da Putin, che già gliene aveva regalata una a febbraio: è un gesto che tecnicamente viola le sanzioni internazionali contro la Corea del Nord, che vietano di importare nel paese beni di lusso. Oltre alla limousine la Russia ha donato alla Corea del Nord un pugnale e un set da tè. Putin ha invece ricevuto due cani della razza coreana Pungsan: il presidente russo è notoriamente appassionato di cani, ne possiede quattro e ne ha già ricevuti in dono da altri leader stranieri.

– Leggi anche: Le foto della visita di Vladimir Putin in Corea del Nord