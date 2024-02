Vladimir Putin ha regalato una limousine al dittatore nordcoreano Kim Jong Un

Il presidente russo Vladimir Putin ha regalato al dittatore nordcoreano Kim Jong Un una limousine del marchio russo Aurus Motors. Dmitry Peskov, il portavoce del governo russo, ha spiegato che lo scorso settembre Kim Jong Un aveva particolarmente apprezzato l’auto durante una visita nella parte orientale della Russia, e il governo ha quindi deciso di regalargliene una. «La Corea del Nord è un nostro vicino. Continueremo a sviluppare le relazioni con tutti i [paesi] vicini, inclusa la Corea del Nord», ha detto Peskov.

Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, quasi due anni fa, la Russia ha rafforzato le relazioni con la Corea del Nord: durante la visita di settembre, per esempio, Putin si era impegnato ad aiutare il paese nella realizzazione e nel lancio di satelliti militari nello Spazio. A gennaio il governo statunitense disse che in più occasioni la Russia aveva usato missili nordcoreani per attaccare l’Ucraina.

Inoltre a inizio febbraio un gruppo di 97 turisti russi è atterrato a Pyongyang, la capitale della Corea del Nord, per un viaggio di quattro giorni all’interno del paese: sono stati i primi cittadini stranieri a cui è stato permesso di visitare la Corea del Nord dall’inizio del 2020, quando le frontiere furono chiuse per limitare la diffusione del Covid-19.