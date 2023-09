L’incontro tra Kim Jong Un e Vladimir Putin

Mercoledì mattina il presidente russo Vladimir Putin e il dittatore nordcoreano Kim Jong Un si sono incontrati in Russia nel centro spaziale di Vostochny, che si trova nella regione dell’Amur, nell’estremità orientale del paese. L’incontro, che è ancora in corso, è significativo per due ragioni: non solo è il primo tra i due leader dal 2019, ma è anche il primo viaggio internazionale di Kim da quasi quattro anni, cioè da quando la Corea del Nord chiuse totalmente i propri confini per evitare la diffusione della pandemia di Covid-19 (misura che si era rivelata comunque non efficace).

Dalla pandemia, infatti, la Corea del Nord aveva interrotto i rapporti commerciali con tutti i paesi vicini o alleati (tra cui Cina e Russia), e tra le altre cose si erano fermate le importazioni di alimenti, carburante e fertilizzanti. Le conseguenze erano state una grossa crisi dell’economia e una preoccupante scarsità di cibo in tutto il paese.

Pubblicità

– Leggi anche: Com’è fatto il treno su cui viaggia Kim Jong Un

Per ora non si sa molto di cosa Kim e Putin vogliano ottenere dall’incontro, ma nei giorni scorsi diversi giornali e analisti avevano ipotizzato che i due leader avrebbero potuto discutere della possibilità che la Corea del Nord fornisse alla Russia munizioni e armi da usare nella guerra in Ucraina in cambio di aiuti.

Benché l’economia nordcoreana sia in condizioni disastrose, il regime di Kim non ha mai smesso di produrre armi e di rifornirsene su mercati paralleli negli ultimi settant’anni, investendo nel programma bellico e nucleare la maggior parte delle proprie risorse, anche a costo di affamare e mantenere in terribili condizioni di vita la propria popolazione. Si ritiene che abbia a disposizione una quantità notevole di munizioni, razzi e proiettili d’artiglieria, per lo più copie di quelli di produzione sovietica, dunque compatibili con quanto già in uso dall’esercito russo.

In cambio di munizioni la Corea del Nord potrebbe ottenere dalla Russia aiuti economici, energia e carburanti. Kim Jong Un potrebbe anche chiedere alla Russia collaborazione per lo sviluppo di armi tecnologicamente avanzate, strategiche o nucleari. Va letta in questo senso la decisione di incontrarsi a Vostochny, dove con ogni probabilità Putin mostrerà a Kim le tecnologie a disposizione della Russia nel campo dei lanci missilistici.

A questo proposito le agenzie di stampa russe hanno scritto che al momento dell’incontro Putin ha detto di aver scelto Vostochny come luogo d’incontro perché il leader nordcoreano «mostra grande interesse per l’ingegneria missilistica» e perché la Corea del Nord «sta cercando di sviluppare il proprio programma spaziale».