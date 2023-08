È fallito anche il secondo lancio del primo satellite di ricognizione militare della Corea del Nord

Giovedì la Corea del Nord ha nuovamente tentato di portare in orbita il suo primo satellite di ricognizione militare, ma come nel primo caso il tentativo è fallito. Il satellite, chiamato Malligyong-1 e montato su un razzo, è stato lanciato alle 3:50 (ora locale) dalla stazione di lancio spaziale di Tongchang-ri, vicino al confine con la Cina. L’agenzia di stampa nordcoreana Korean Central News Agency ha detto che il lancio è fallito per via di un malfunzionamento nel “sistema di esplosione di emergenza” del razzo, senza dare altre informazioni.

Il governo giapponese ha detto che a un certo punto del lancio il razzo si è rotto in più parti, precipitate in diversi punti del mare intorno alla penisola coreana, facendo scattare allarmi di emergenza sull’isola di Okinawa. Il primo lancio era fallito lo scorso maggio: il satellite era finito nel mare a ovest della Corea del Sud, facendo scattare allarmi di evacuazione sia in Corea del Sud che in Giappone.