Le prime immagini della grotta alle Maldive in cui sono morti i 5 sub italiani

Sono state diffuse le prime foto della grotta alle Maldive in cui sono morti i cinque sub italiani che vi si erano immersi giovedì 14 maggio. Le foto sono state pubblicate su Instagram dal Divers Alert Network Europe, un’organizzazione internazionale che si occupa di sicurezza subacquea e di cui facevano parte i tre esperti sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei cinque sub. Le foto sono fatte dai sommozzatori durante l’ultima immersione.

Una delle due serie di foto mostra l’ingresso della grotta, in cui la luce solare inizia a non essere sufficiente per vedere ed è necessario ricorrere a fari subacquei.

L’altra serie di foto, invece, mostra l’interno della grotta. Nel testo che accompagna le foto si dice che lì la visibilità può rapidamente deteriorarsi per via delle correnti che possono muovere la sabbia, causando problemi di orientamento.

La grotta in cui la squadra finlandese ha recuperato i sommozzatori italiani raggiunge una profondità tra i 55 e i 60 metri, e si trova vicino all’isola di Alimathà, nell’atollo (cioè un complesso di isole coralline) di Vaavu, a circa un’ora di motoscafo dalla capitale delle Maldive, Malé. È lunga tra i 200 e i 250 metri e si sviluppa in tre ambienti larghi decine di metri, collegati da strettoie larghe tra i due metri e mezzo e i tre metri.