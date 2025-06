Le dichiarazioni del capo di Air India sono proprio simili a quelle del capo di American Airlines dopo l’incidente di gennaio

L’amministratore delegato di Air India, Campbell Wilson, ha pubblicato un video in cui parla dell’aereo precipitato il 12 giugno appena dopo essere decollato dall’aeroporto di Ahmedabad, nel nord-ovest del paese. Nell’incidente sono morte 241 delle 242 persone a bordo, ma anche decine di persone che si trovavano sul luogo dell’impatto. Le dichiarazioni di Wilson sono state da subito molto criticate perché giudicate fredde e prive di empatia. Dopodiché è stato anche notato che gran parte del suo discorso era identico a quello pronunciato cinque mesi prima da Robert Isom, amministratore delegato di American Airlines, dopo che un aereo di linea regionale si era scontrato in volo con un elicottero militare a Washington DC, negli Stati Uniti.

Fra i primi a segnalarlo c’è stato Karthik Srinivasan, consulente di comunicazione di Bangalore, in India, che ha pubblicato sui social delle trascrizioni che mostrano come molte delle parole di Campbell ricalchino fedelmente quelle di Isom: «Innanzitutto vorrei esprimere il nostro profondo dolore per questi eventi», aveva detto Isom nel video pubblicato il 29 gennaio. Il 12 giugno, Wilson ha esordito dicendo la stessa identica frase. Dopodiché Isom aveva aggiunto: «Questo è un giorno difficile per tutti noi di American Airlines», e Wilson a sua volta: «Questo è un giorno difficile per tutti noi di Air India».

Come scrive il New York Times, diversi esperti di pubbliche relazioni hanno spiegato che è piuttosto comune riscontrare elementi simili nelle dichiarazioni delle società e delle aziende che affrontano delle situazioni di crisi. Ma hanno anche detto che era sorprendente vedere un video che è la copia quasi letterale di un altro. Air India, in risposta alle critiche, ha riconosciuto che per il video sono state prese ad esempio le dichiarazioni fatte dopo altri incidenti simili.