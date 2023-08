La canzone che ha dato il nome alle giocatrici della Nazionale australiana femminile di calcio

In Australia le giocatrici della squadra Nazionale femminile di calcio sono note come “Matildas”: il nome arriva dalla canzone “Waltzing Matilda”, risalente al 1895 e oggi considerata una sorta di inno nazionale non ufficiale. Racconta la storia di uno swagman, una persona che gira il paese a piedi in cerca di lavoro, e in questo contesto il verbo waltzing significa “vagabondare” e l’espressione Matilda fa riferimento alla borsa in cui il lavoratore conserva i propri averi, e che porta sempre con sé. La canzone è nota anche perché parti del testo sono state riprese dal cantante statunitense Tom Waits nel brano del 1976 “Tom Traubert’s Blues”.

Nella canzone “Waltzing Matilda” il protagonista ruba una pecora e pur di non essere trovato dalle autorità decide di buttarsi in un lago, annegando. Secondo Moya Dodd, ex vice-capitana della squadra, Waltzing Matilda «cattura un senso di ribellione, che rappresenta anche il calcio femminile: è stato vietato per molto tempo, ed essere una donna che gioca a calcio era visto come qualcosa di trasgressivo».

La decisione di utilizzare il termine “Matildas” per riferirsi alle giocatrici della squadra Nazionale di calcio fu presa nel 1995, quando l’Australia partecipò per la prima volta ai Mondiali. In vista dei Mondiali l’associazione australiana femminile di calcio e la televisione SBS chiesero ai tifosi di scegliere il soprannome da dare alla squadra: le opzioni erano “Soccertoos”, “Blue Flyers”, “Waratahs”, “Lorikeets” e “Matildas”, che alla fine vinse.

Nei Mondiali attualmente in corso, che si tengono proprio tra Australia e Nuova Zelanda, la squadra dell’Australia è arrivata per la prima volta in semifinale ma è poi stata battuta dall’Inghilterra, che il 20 agosto giocherà la finale contro la Spagna.