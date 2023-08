La finale dei Mondiali di calcio femminili sarà Inghilterra-Spagna

L’Inghilterra ha battuto 3-1 l’Australia nella seconda semifinale dei Mondiali di calcio femminili e giocherà quindi la finale contro la Spagna, che martedì ha eliminato la Svezia. Sia per l’Inghilterra che per la Spagna sarà la prima finale mondiale: il miglior risultato ottenuto finora tra le due finaliste era il terzo posto raggiunto dall’Inghilterra nell’edizione del 2015.

Nella semifinale giocata allo Stadio Olimpico di Sydney, l’Inghilterra è andata in vantaggio con un gol nel primo tempo di Ella Ann Toone. Nel secondo tempo l’Australia — che ha giocato il torneo in casa e per questo era tra le grande favorite — ha pareggiato con un tiro dalla distanza di Samantha Kerr. Il pareggio però è durato poco: dieci minuti dopo l’Inghilterra si è riportata in vantaggio con un gol di Lauren Hemp e poi ha chiuso definitivamente la partita con Alessia Russo.

Martedì, invece, la Spagna si era qualificata alla finale battendo la Svezia 2-1 segnando il gol decisivo negli ultimi minuti di partita. Per la Nazionale spagnola sarà la prima finale di un grande torneo internazionale, mentre l’Inghilterra non ne ha mai giocata una ai Mondiali, ma è la nazionale campionessa d’Europa in carica.

La finale è in programma domenica a Sydney e inizierà quando in Italia sarà mezzogiorno. Sabato invece Svezia e Australia giocheranno la finale per il terzo posto a Brisbane.