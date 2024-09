Le prime foto degli impianti per l’arricchimento dell’uranio della Corea del Nord

Venerdì il dittatore nordcoreano Kim Jong Un ha fatto diffondere alcune fotografie che lo ritraggono all’interno di un impianto per l’arricchimento dell’uranio, procedimento necessario alla costruzione di armi nucleari. Kim Jong Un ha parlato in varie occasioni delle armi nucleari in possesso del paese, oltre ad aver più volte minacciato di utilizzarle per rispondere a quelle che considera provocazioni da parte di paesi nemici, ma è la prima volta che mostra immagini delle centrifughe per l’arricchimento dell’uranio. Le foto, diffuse dall’agenzia di stampa statale Korean Central News Agency (KCNA), lo ritraggono all’interno dell’impianto mentre parla con alcune persone.

Non si sa di preciso dove si trovi il sito visitato da Kim Jong Un, se all’interno del principale impianto nucleare della Corea del Nord, a Yongbyon, o altrove: la foto, in ogni caso, è stata diffusa dopo una visita di Kim Jong Un all’Istituto per le armi nucleari del Dipartimento dell’Industria delle munizioni, ente che si occupa dell’industria bellica nordcoreana. La KCNA ha detto che Kim Jong Un ha visitato l’Istituto e «una base di produzione di materiali nucleari per armi», per cui ha espresso «grande soddisfazione per la meravigliosa forza tecnica nel campo dell’energia nucleare» posseduta dalla Corea del Nord.