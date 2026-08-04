Il video di un drone russo che insegue un uomo a Kherson

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condiviso sui social un video che mostra un drone russo inseguire un commerciante che vende verdura in strada a Kherson, nel sud dell’Ucraina, mentre questo cerca di ripararsi. L’uomo corre attorno al furgone e il drone gli gira intorno per diversi secondi prima di avvicinarsi ed esplodere. Stando a quanto riferito dalla polizia ucraina è stato ferito dalle schegge, ma è sopravvissuto.

Attenzione: il video potrebbe risultare impressionante

Il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha detto che il video è di martedì, e Zelensky lo descrive come l’ennesimo esempio di quelli che ha chiamato «‘safari’ con i droni» da parte dei soldati russi sulla città. Al fronte è ormai prassi che i soldati si attacchino con piccoli droni che comprano online. A Kherson, che è molto vicina al territorio occupato dalla Russia, è stato però documentato come i dronisti russi prendano deliberatamente di mira anche i civili, inseguendo le auto, uccidendo i passanti e poi condividendo i propri video sui social, tanto che gli abitanti del posto parlano da tempo di «caccia alle persone» o di «videogioco con bersagli umani».

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