Il gol in rovesciata di Jude Bellingham con cui l’Inghilterra ha pareggiato con la Slovacchia, per poi batterla

Domenica sera agli ottavi di finale degli Europei di calcio maschili l’Inghilterra ha battuto 2-1 la Slovacchia, qualificandosi così ai quarti. Fino alla fine del secondo tempo però sembrava che la Nazionale inglese avrebbe perso: poi, al quinto minuto di recupero, il centrocampista inglese del Real Madrid Jude Bellingham ha infilato un gol in rovesciata che ha riportato la partita in parità. L’Inghilterra è poi subito passata in vantaggio all’inizio dei tempi supplementari grazie a un gol di Harry Kane, decisivo per la vittoria.

Esultando per il gol segnato, Bellingham si è rivolto al pubblico urlando in maniera un po’ polemica «Who else», che letteralmente vuol dire «chi altro», ma in questo caso si può tradurre come «c’è ancora qualcuno che ha qualcosa da dire?». Dopo la partita il calciatore ha infatti spiegato che era una frase rivolta ai suoi critici: «Penso che l’adrenalina ti travolga. Ma è un insieme di più cose. Giocare per l’Inghilterra dà una bella sensazione, ma mette anche molta pressione. Senti che la gente dice un sacco di fesserie e fa piacere, quando segni, poter rimandare indietro un po’ [di questa negatività]».

