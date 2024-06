No, non è vero che Joe Biden ha provato a sedersi su una sedia che non esisteva

Un video circolato sui social network giovedì e condiviso da vari politici Repubblicani e loro sostenitori sembra mostrare il presidente degli Stati Uniti Joe Biden mentre prova a sedersi su una sedia che non c’è. Biden si trovava nel nord della Francia in occasione delle celebrazioni per l’80esimo anniversario dello sbarco in Normandia, ma la sedia c’era eccome: se sembra che non ci sia è semplicemente perché il video si conclude prima che venga mostrata.

Molti utenti dei social network hanno sfruttato l’esitazione di Biden nel sedersi come prova del fatto che sarebbe troppo anziano per essere rieletto alle elezioni presidenziali del prossimo novembre, un tema piuttosto ricorrente nella campagna elettorale fino a oggi e che è stato alimentato anche da alcune gaffe e sbadatezze del candidato Democratico. Il filmato intero, così come le foto dell’evento, mostrano però chiaramente che la sedia c’era e che Biden ci si era poi seduto tranquillamente.

