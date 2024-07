Adesso anche Joe Biden è arancione

Lunedì sera il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato alla stampa per commentare la sentenza con cui la Corte Suprema ha concesso all’ex presidente Donald Trump una parziale immunità dai procedimenti giudiziari, definendola un «pericoloso precedente» che mette a rischio lo «stato di diritto» negli Stati Uniti.

Nelle ore seguenti, però, online (e soprattutto tra i commentatori conservatori e di estrema destra) moltissimi si sono soffermati non sulle parole ma sul colorito di Biden, che in molti video e foto risultava abbronzato in modo inusuale ed esagerato rispetto al solito. Vari utenti hanno fatto notare che solo pochi giorni prima, durante un dibattito televisivo contro Trump – il candidato del partito Repubblicano alle elezioni presidenziali che si terranno a novembre – Biden era invece molto pallido. Lunedì invece Biden sembrava quasi arancione, come se fosse stato truccato con un fondotinta di un colore più scuro del proprio o gli fosse stata applicata della crema autoabbronzante. Il suo colorito ha attirato particolare attenzione perché anche Trump ha spesso un incarnato tendente all’arancione, e per questo è da tempo deriso e sbeffeggiato dagli avversari.

