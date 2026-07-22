È un gatto? È un mostriciattolo? No, è un procione ingobbito, a Seattle

Negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare molto online i video di un procione ingobbito e tondeggiante che ha attirato l’attenzione aggirandosi per un quartiere di Seattle, negli Stati Uniti. Ha la testa incassata nel corpo, che è schiacciato e ricurvo, ha solo un moncherino di coda e le zampe sproporzionate. L’autrice del primo video che era diventato virale l’ha chiamato Jimothy.

Jimothy è diventato in breve tempo una sorta di riferimento culturale, soprattutto in città, dove sono comparsi murales in suo onore, gli studi di tatuaggi hanno iniziato a ricevere richieste di suoi disegni, e i tifosi locali hanno iniziato a considerarlo una mascotte. Il suo aspetto insolito lo ha reso famoso anche nel resto del mondo, e cercando «Jimothy» su Google compare un’animazione del procione che cammina da una parte all’altra dello schermo. La sua andatura sbilenca ricorda inoltre un celebre meme, con un gatto bianco che sembra avere due gambe.

È probabile che l’aspetto insolito di Jimothy sia dovuto a una deformità congenita della sua spina dorsale, ma senza un’analisi diretta è impossibile definirla più precisamente. Non è noto neanche se sia maschio o femmina. Le autorità di Seattle si sono raccomandate di non interagire con Jimothy, dato che sembra cavarsela bene nonostante la sua spina dorsale e il contatto con gli esseri umani potrebbe metterlo in pericolo.

I procioni, anche noti come orsetti lavatori, sono ampiamente diffusi in tutto il Nord America e sono una presenza familiare per molte persone che ci vivono, anche se le opinioni nei loro confronti sono divise fra chi li ritiene creature pucciose e chi li considera una seccatura perché rovistano tra i rifiuti. Il loro aspetto, con un muso carino simile a quello di un cane o di un gatto e piccole zampe che ricordano delle mani umane, e il loro comportamento a volte imprevedibile li hanno resi protagonisti di molti video virali.