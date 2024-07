J.D. Vance si trucca gli occhi?

In questi giorni sui social network molti si stanno chiedendo se J.D. Vance, candidato Repubblicano alla vicepresidenza degli Stati Uniti con Donald Trump, si trucchi gli occhi utilizzando un mascara per scurire le ciglia, una matita nera o l’eyeliner (che si usa per dipingere le palpebre superiori). A farci caso gli occhi di Vance hanno in effetti un contorno scuro che ricorda l’effetto che si ottiene quando si usa la matita nera per colorare i margini delle palpebre tutto intorno agli occhi. I suoi collaboratori hanno però detto che non ne fa uso ed è possibile che Vance abbia naturalmente ciglia lunghe e scure che, in contrasto con l’azzurro degli occhi, danno l’impressione che sia truccato. È anche vero che i politici utilizzano spesso (e quasi sempre in tv) cosmetici per nascondere difetti e mettere in risalto qualità, e lo stesso Trump è famoso per la carnagione arancione dovuta alle lampade abbronzanti ma anche, pare, a spray e creme.

Dell’aspetto di Vance si è parlato anche perché è tra i pochi politici occidentali con la barba: se eletto, sarebbe il primo fra i presidenti e i vicepresidenti statunitensi ad averla dal 1893.