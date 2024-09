Prima di Israele-Italia un gruppo di tifosi italiani si è girato di spalle durante l’inno israeliano

Lunedì prima di Israele-Italia, una partita di calcio del torneo per nazionali maschili Nations League, un gruppo di tifosi italiani presente allo stadio si è girato di spalle mentre suonava l’inno israeliano. Il Corriere della Sera ha scritto che i tifosi girati erano circa una cinquantina (in tutto i tifosi italiani erano circa 400). Non è chiaro a cosa sia dovuto questo gesto: se cioè sia una protesta per l’invasione israeliana della Striscia di Gaza, oppure se ci siano altre ragioni. La partita fra Israele e Italia si è giocata a Budapest, in Ungheria, per via delle complicate condizioni di sicurezza in Israele.