Cinque anni fa l’Italia vinceva gli Europei ai rigori

L’11 luglio 2021 la Nazionale maschile di calcio dell’Italia allenata da Roberto Mancini vinse gli Europei, battendo in finale l’Inghilterra, che tra l’altro giocava pure in casa, nello stadio londinese di Wembley. La partita era iniziata nel peggiore dei modi per l’Italia, che era in svantaggio già al secondo minuto. Nel secondo tempo, però, il difensore Leonardo Bonucci segnò il gol dell’1-1, e la partita fu poi decisa ai rigori. Anche lì l’Italia iniziò male e in svantaggio, ma il palo di Marcus Rashford e le due successive parate di Gianluigi Donnarumma permisero all’Italia di vincere gli Europei per la prima volta dal 1968.

Fu una vittoria sorprendente per l’Italia, che solo tre anni prima non era riuscita a qualificarsi ai Mondiali e non era considerata tra le migliori squadre d’Europa. Nel corso del torneo, però, vinse tutte le partite, riuscendo a superare avversarie più quotate come il Belgio ai quarti di finale e la Spagna in una difficile semifinale decisa ai rigori.

La vittoria era carica di significato per l’Italia, che l’anno precedente era stata tra i paesi più colpiti dalla pandemia di Covid-19. Proprio a causa della pandemia, gli Europei erano stati rimandati dal 2020 al 2021.

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Da quel momento, però, la Nazionale maschile è andata sempre peggio. Da allora ha mancato altre due volte la qualificazione ai Mondiali, e agli Europei del 2024 giocò male, rischiando di essere eliminata ai gironi e uscendo agli ottavi di finale contro la Svizzera.