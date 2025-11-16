Il gol all’ultimo minuto con cui l’Irlanda si è meritata un posto agli spareggi per i Mondiali di calcio

Tra domenica 16 e martedì 18 novembre le nazionali europee giocano le ultime partite dei gironi di qualificazione per i Mondiali maschili di calcio del 2026. Le prime di ogni girone vanno direttamente ai Mondiali, le seconde – tra le quali c’è anche l’Italia – dovranno giocare gli spareggi. Per qualche squadra il secondo posto è una delusione, un mezzo fallimento (vista la concreta possibilità di perdere gli spareggi e non andare ai Mondiali); per altre è un gran risultato.

Lo è stato per l’Irlanda, che non gioca i Mondiali dal 2002 e che, dopo aver fatto solo un punto nelle prime tre partite, nelle ultime due ha vinto 2-0 contro il Portogallo e poi – in una partita fondamentale per arrivare al secondo posto – ha vinto 3-2 in trasferta contro l’Ungheria. Alla fine il Portogallo è arrivato primo, l’Irlanda seconda e l’Ungheria terza. Tutti e tre i gol dell’Irlanda li ha segnati l’attaccante Troy Parrott, l’ultimo e decisivo al 95° minuto, l’ultimo del tempo di recupero.