L’Italia ha perso contro la Norvegia e per qualificarsi ai Mondiali di calcio dovrà giocare gli spareggi di marzo

L’Italia ha perso 4-1 contro la Norvegia la sua ultima partita del girone di qualificazione per i Mondiali maschili di calcio del 2026. Come era praticamente certo già prima di questa sconfitta l’Italia è arrivata seconda nel girone (con 18 punti, 6 in meno della Norvegia) e per poter giocare i Mondiali dovrà passare dagli spareggi di marzo, i cui sorteggi saranno giovedì 20 novembre.

L’Italia aveva iniziato la partita con un gol segnato dopo 11 minuti da Pio Esposito, la Norvegia ha fatto tutti i suoi gol (due dei quali segnati dall’attaccante Erling Haaland) nel secondo tempo. Anche nel caso in cui avesse vinto, l’Italia sarebbe comunque arrivata seconda nel girone perché, seppur a pari punti, avrebbe avuto una peggiore differenza reti (la differenza tra gol segnati e gol subiti).

Per qualificarsi ai Mondiali l’Italia dovrà quindi giocare gli spareggi, come già le era capitato di fare prima delle due precedenti edizioni dei Mondiali (in entrambe le occasioni senza poi qualificarsi). Alle 13 di giovedì 20 novembre ci saranno i sorteggi per determinare gli incroci tra le squadre che dovranno giocare gli spareggi. Oltre alle 12 nazionali arrivate seconde nel loro girone, ci saranno anche le 4 migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2024-2025 che non hanno concluso la fase a gironi delle qualificazioni al primo o al secondo posto (e alle quali viene quindi offerta un’ulteriore possibilità per arrivare ai Mondiali).

Oltre alla Norvegia le squadre europee già certe di andare ai Mondiali in quanto prime nel loro girone sono Inghilterra, Francia, Croazia e Portogallo.

