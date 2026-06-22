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Il messaggio di ringraziamento lasciato nello spogliatoio dalla nazionale iraniana ai Mondiali

Una parte del messaggio lasciato dalla nazionale iraniana
Una parte del messaggio lasciato dalla nazionale iraniana

La nazionale maschile di calcio dell’Iran ha lasciato un messaggio di ringraziamento nello spogliatoio dopo il pareggio 0-0 contro il Belgio ai Mondiali. Il testo, scritto in inglese, inizia dicendo «Dall’antica Persia di migliaia di anni fa all’Iran civilizzato di oggi, lo spirito dell’Iran rimane vivo e saldo. Siamo venuti a Los Angeles con orgoglio, abbiamo gareggiato con onore e ce ne andiamo con dignità. Grazie, Los Angeles, per la tua ospitalità». L’Iran ha giocato le prime due partite al SoFi Stadium di Los Angeles, pareggiandole entrambe, mentre la prossima partita sarà a Seattle, sempre negli Stati Uniti, contro l’Egitto. Attualmente la squadra è seconda nel gruppo G dietro all’Egitto.

La nazionale iraniana è presente a questi Mondiali in condizioni molto complesse e particolari: gioca le partite negli Stati Uniti, paese con cui l’Iran è in guerra (sono in corso le trattative per arrivare a un accordo di pace). Ai giocatori e allo staff non è stato concesso di stare negli Stati Uniti per il periodo del torneo: la nazionale ha quindi messo la propria base a Tijuana, in Messico, e si sposta negli Stati Uniti solo in occasione delle partite. Inoltre, ad alcune persone della delegazione, come il capo della federazione calcistica e il suo vice, è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti.

Nella seconda parte del messaggio la nazionale ringrazia i propri tifosi per il supporto, e termina con un messaggio di pace: «Possano la pace, il rispetto e l’amicizia prevalere tra le nazioni».

Tag: calcio-iran-mondiali 2026

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