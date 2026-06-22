Il messaggio di ringraziamento lasciato nello spogliatoio dalla nazionale iraniana ai Mondiali

La nazionale maschile di calcio dell’Iran ha lasciato un messaggio di ringraziamento nello spogliatoio dopo il pareggio 0-0 contro il Belgio ai Mondiali. Il testo, scritto in inglese, inizia dicendo «Dall’antica Persia di migliaia di anni fa all’Iran civilizzato di oggi, lo spirito dell’Iran rimane vivo e saldo. Siamo venuti a Los Angeles con orgoglio, abbiamo gareggiato con onore e ce ne andiamo con dignità. Grazie, Los Angeles, per la tua ospitalità». L’Iran ha giocato le prime due partite al SoFi Stadium di Los Angeles, pareggiandole entrambe, mentre la prossima partita sarà a Seattle, sempre negli Stati Uniti, contro l’Egitto. Attualmente la squadra è seconda nel gruppo G dietro all’Egitto.

La nazionale iraniana è presente a questi Mondiali in condizioni molto complesse e particolari: gioca le partite negli Stati Uniti, paese con cui l’Iran è in guerra (sono in corso le trattative per arrivare a un accordo di pace). Ai giocatori e allo staff non è stato concesso di stare negli Stati Uniti per il periodo del torneo: la nazionale ha quindi messo la propria base a Tijuana, in Messico, e si sposta negli Stati Uniti solo in occasione delle partite. Inoltre, ad alcune persone della delegazione, come il capo della federazione calcistica e il suo vice, è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti.

Nella seconda parte del messaggio la nazionale ringrazia i propri tifosi per il supporto, e termina con un messaggio di pace: «Possano la pace, il rispetto e l’amicizia prevalere tra le nazioni».