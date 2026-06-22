La grande parata del portiere iraniano durante Belgio-Iran ai Mondiali

La partita Belgio-Iran di domenica sera ai Mondiali è finita 0-0, ma non è stata affatto noiosa anche grazie a una parata clamorosa del portiere iraniano Alireza Beiranvand, che con ogni probabilità verrà ricordata tra le più spettacolari del torneo. Al 59esimo minuto Beiranvand è riuscito infatti a parare in due tempi, da terra e con una mano, un tiro dall’area piccola del calciatore belga Maxim De Cuyper.

Beiranvand ha 33 anni, gioca nella squadra iraniana del Tractor ed è un portiere molto esperto, che fa parte della nazionale da una decina d’anni. In Iran è noto e celebrato, anche perché ai Mondiali del 2018 parò un rigore calciato da Cristiano Ronaldo: contro il Belgio di rigori non ne ha parati, ma oltre alla parata molto scenografica del 59esimo ne ha fatte altre che sono state determinanti.

– Leggi anche: Il liveblog del Post sui Mondiali di calcio