L’iniziativa del Quirinale per gli 80 anni della Repubblica italiana, con Checco Zalone e Jasmine Paolini

La prossima settimana saranno passati 80 anni dal 2 giugno del 1946, il giorno in cui il popolo italiano scelse con un referendum (in cui per la prima volta poterono votare anche le donne) di abolire la monarchia e diventare una repubblica. Per celebrare questa ricorrenza l’ufficio del presidente della Repubblica ha promosso un’iniziativa chiamata I volti della Repubblica in cui ha chiesto a cittadini e cittadine di realizzare un breve video in cui raccontano che significato ha per loro la Repubblica italiana.

Per presentare l’iniziativa ha chiesto la collaborazione di alcuni personaggi famosi, come la tennista Jasmine Paolini, gli attori Checco Zalone e Claudio Bisio e il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari Riccardo Zanotti.

Tutti i video sono stati pubblicati sul sito del Quirinale.