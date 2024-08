La prima pagina del “Tempo” con Kamala Harris indiana nel senso sbagliato

Lo spazio principale in prima pagina sull’edizione del quotidiano romano Il Tempo di mercoledì è dedicato alla notizia che la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha scelto Tim Walz come candidato alla vicepresidenza per le elezioni del prossimo 5 novembre. Harris è la candidata presidente dei Democratici e ha padre giamaicano e madre nata a Chennai, in India: è stata la prima vicepresidente donna e nera negli Stati Uniti e rivendica spesso le origini della propria famiglia. Walz è al contrario un uomo, bianco e di una certa età, più vicino allo stereotipo del candidato statunitense e quindi probabilmente scelto da Harris anche per rassicurare un certo tipo di elettorato più conservatore.

Nel tentativo di sottolineare e ridicolizzare le origini non bianche di Harris, Il Tempo deve però aver fatto confusione. Per accompagnare il titolo “Caccia all’uomo bianco” ha messo in copertina un disegno in cui indossa uno dei copricapi tradizionali delle persone native americane, quelle che in passato venivano chiamate “indiani d’America” (un termine oggi considerato inopportuno, visto che furono gli invasori europei a chiamarli così pensando di aver raggiunto l’India), ma che niente hanno a che fare con gli indiani dell’India, come è appunto la madre di Harris.

