Il comico di stand-up italiano Francesco De Carlo da Jimmy Fallon

Martedì sera il comico italiano Francesco De Carlo ha fatto un breve spettacolo durante il Tonight Show di Jimmy Fallon, uno dei più seguiti late night show statunitensi. De Carlo ha tenuto un monologo in cui ha parlato molto dell’essere italiano e degli stereotipi associati all’Italia negli Stati Uniti. Ha iniziato ironizzando sulla costante precarietà degli stranieri negli Stati Uniti, con un riferimento implicito alle vaste e brutali operazioni anti-immigrati volute dal presidente Donald Trump, e poi ha fatto battute sulla mafia, sulla Seconda guerra mondiale e sull’accento italiano, chiudendo con un «Ciao mamma!».

I late night show sono programmi costruiti su interviste, monologhi comici e stacchi musicali: nonostante una crisi in corso da anni sono ancora uno dei prodotti più influenti e discussi della televisione statunitense. È raro che vi partecipino personaggi dello spettacolo italiani. De Carlo è uno dei più importanti comici di stand-up italiani, da anni molto attivo anche all’estero: l’ospitata da Jimmy Fallon serve a promuovere la sua partecipazione a un festival organizzato da Netflix a maggio a Los Angeles.

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