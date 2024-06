Il gommone di Banksy che ricorda quelli delle persone migranti tra il pubblico degli Idles al festival di Glastonbury

Venerdì sera durante il concerto degli Idles al festival di Glastonbury, l’evento musicale più importante del Regno Unito, si è visto passare tra il pubblico un gommone con dei manichini che ricordava quelli con cui le persone migranti cercano di attraversare tutti i giorni il mar Mediterraneo o il canale della Manica. Inizialmente si era pensato a uno stunt messo in piedi dalla band post-punk di Bristol, che sia nei suoi testi sia sul palco ha posizioni molto nette in difesa dei diritti delle persone e contrarie alle politiche di destra: domenica tuttavia un portavoce degli Idles ha fatto sapere che il gommone era un’opera di Banksy, lo street artist più famoso al mondo, e che loro non erano al corrente che sarebbe stato parte del loro spettacolo fino alla sua conclusione.

Il gommone è stato fatto girare sopra le teste del pubblico dal pubblico stesso, che lo ha spostato di qua e di là come si farebbe con il cosiddetto “crowd surfing”, che è appunto il gesto di sollevare e spostare una persona durante il concerto come se fosse una tavola da surf. In particolare è stato lanciato sul pubblico mentre gli Idles avevano appena cominciato a suonare “Danny Nedelko”, una canzone che parla di una persona immigrata in Inghilterra e che invita chi la ascolta ad avere rispetto, comprensione ed empatia nei confronti di chiunque.

My blood brother is an immigrant

A beautiful immigrant

My blood brother’s Freddie Mercury

A Nigerian mother of three

He’s made of bones, he’s made of blood

He’s made of flesh, he’s made of love

He’s made of you, he’s made of me

Unity

Fear leads to panic, panic leads to pain

Pain leads to anger, anger leads to hate

(Il mio fratello di sangue è un immigrato

Un bellissimo immigrato

Il mio fratello di sangue è Freddie Mercury

Una nigeriana madre di tre figli

È fatto di ossa, è fatto di sangue

È fatto di carne, è fatto di amore

È fatto di te, è fatto di me

Unità

La paura porta al panico, il panico al dolore

Il dolore porta alla rabbia, la rabbia all’odio