La foto di Hugh Jackman che ricrea il famoso meme di Wolverine

Domenica l’attore statunitense Hugh Jackman ha pubblicato sui suoi profili social una foto in cui ricrea un famoso meme di Wolverine per celebrare il successo del suo nuovo film Deadpool & Wolverine, che nella settimana d’esordio è stato il film che ha incassato di più al mondo quest’anno, con 438,3 milioni di dollari (circa 405 milioni di euro). Nella foto, divisa in due, Jackman è steso sul letto con il costume da Wolverine, un personaggio che interpreta da più di vent’anni, e tiene in mano una cornice dentro alla quale c’è scritto «#1 movie in the world», ossia «il primo film al mondo».

Il meme originale è tratto dalla serie animata X-Men degli anni Novanta e mostra proprio il personaggio di Wolverine guardare con aria triste una foto incorniciata, che a seconda del significato che si vuole dare al meme contiene un’immagine diversa.

L’attore statunitense Ryan Reynolds, che interpreta il personaggio di Deadpool da molti anni, ha poi ricreato a sua volta il meme mettendo all’interno della cornice la foto pubblicata da Hugh Jackman.